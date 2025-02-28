Евролига: результаты игрового дня 27 февраля
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27 февраля в баскетбольной Евролиге состоялись пять матчей вернувшегося после паузы регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 27 февраля
- «Црвена Звезда» — «Жальгирис» — 80:86.
- «Олимпия» — «Монако» — 86:80.
- «Париж» — «Бавария» — 93:88.
- «Реал» Мадрид — «Барселона» — 96:91.
- «Маккаби» Тель-Авив — «Фенербахче» — 94:76.
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
86 : 80
Монако
Монако, Монако
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
93 : 88
Бавария
Мюнхен, Германия
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Ло, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара, Хоммс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 91
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Барселона: Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Уильямс
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Жагар, Бангу, Колсон, Берч
Лидером сезона-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 26 проведённых матчей 19 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 16 побед и 10 поражений.
Видео: «Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги
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