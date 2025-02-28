Евролига: результаты игрового дня 27 февраля

27 февраля в баскетбольной Евролиге состоялись пять матчей вернувшегося после паузы регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 27 февраля

«Црвена Звезда» — «Жальгирис» — 80:86.

«Олимпия» — «Монако» — 86:80.

«Париж» — «Бавария» — 93:88.

«Реал» Мадрид — «Барселона» — 96:91.

«Маккаби» Тель-Авив — «Фенербахче» — 94:76.

Лидером сезона-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 26 проведённых матчей 19 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 16 побед и 10 поражений.

Видео: «Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги