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Футболисты мадридского «Реала» посетили матч баскетбольной Евролиги с «Барселоной»

Футболисты мадридского «Реала» посетили матч баскетбольной Евролиги с «Барселоной»
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Домашний матч мадридского «Реала» с «Барселоной» в 27-м туре баскетбольной Евролиги 27 февраля посетили игроки футбольной команды «Королевского клуба». В их присутствии «сливочные» выиграли «эль класико» со счётом 96:91.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 91
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Барселона: Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр

На трибунах мадридского «Визник Центра» были замечены нападающий Килиан Мбаппе, полузащитники Лука Модрич, Джуд Беллингем и Браим Диас, защитник Давид Алаба.

Фото: Sonia Canada/Getty Images

Баскетбольный «Реал» одержал 14 побед в 27 матчах Евролиги и занимает в её турнирной таблице 10-е место, минимально необходимое для попадания в плей-ин. Футбольный «Реал» с 54 очками в 25 встречах находится на второй строчке таблицы Ла Лиги, уступая «Барселоне» только по дополнительным показателям, 1 марта «сливочные» сыграют на выезде с «Бетисом».

Видео: Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

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