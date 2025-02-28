Футболисты мадридского «Реала» посетили матч баскетбольной Евролиги с «Барселоной»

Домашний матч мадридского «Реала» с «Барселоной» в 27-м туре баскетбольной Евролиги 27 февраля посетили игроки футбольной команды «Королевского клуба». В их присутствии «сливочные» выиграли «эль класико» со счётом 96:91.

На трибунах мадридского «Визник Центра» были замечены нападающий Килиан Мбаппе, полузащитники Лука Модрич, Джуд Беллингем и Браим Диас, защитник Давид Алаба.

Фото: Sonia Canada/Getty Images

Баскетбольный «Реал» одержал 14 побед в 27 матчах Евролиги и занимает в её турнирной таблице 10-е место, минимально необходимое для попадания в плей-ин. Футбольный «Реал» с 54 очками в 25 встречах находится на второй строчке таблицы Ла Лиги, уступая «Барселоне» только по дополнительным показателям, 1 марта «сливочные» сыграют на выезде с «Бетисом».

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