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Орландо Мэджик — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 28 февраля 2025, счет 115:121, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

56 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Орландо»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 121:115.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Банкеро - 41, Вагнер - 27, Энтони - 11, Картер - 9, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 6, Блэк - 5, Да Силва - 2, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Маккланг, Джозеф, Куин, Харрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 56, Пост - 18, Грин - 12, Муди - 10, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 5, Батлер - 5, Хилд - 3, Сантос - 2, Нокс - 2, Луни, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 56 набранных очков, а также четыре подбора и три ассиста. Тяжёлый форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 41 очко, добавив к этому шесть подборов и пять ассистов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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