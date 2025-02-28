56 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Орландо»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 121:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 56 набранных очков, а также четыре подбора и три ассиста. Тяжёлый форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 41 очко, добавив к этому шесть подборов и пять ассистов.