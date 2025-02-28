Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 121:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 32 очка, 14 подборов и 10 передач. У «Денвера» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл: 32 очка, 19 подборов и семь передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Далласом», а «Денвер» встретится с «Детройтом».

В перерыве матча НБА устроили забег младенцев: