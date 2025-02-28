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Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Милуоки»

Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 121:112.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лопес - 22, Лиллард - 19, Кузма - 16, Трент-мл. - 15, Принс - 10, Грин - 6, Портер - 3, Симс - 2, Ливингстон, Роллинз, Смит, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 20, Браун - 13, Портер - 12, Строутер - 12, Уэстбрук - 10, Гордон - 9, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 32 очка, 14 подборов и 10 передач. У «Денвера» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл: 32 очка, 19 подборов и семь передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Далласом», а «Денвер» встретится с «Детройтом».

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