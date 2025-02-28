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Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 28 февраля 2025, счет 111:102, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Миннесотой»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:102.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 23, Дончич - 21, Хэйс - 10, Гудвин - 7, Вандербилт - 5, Хатимура - 5, Винсент - 4, Финни-Смит - 3, Кнехт, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 25, Эдвардс - 18, Макдэниелс - 15, Александер-Уолкер - 14, Конли - 10, Дивинченцо - 9, Диллингэм - 4, Рид - 3, Кларк - 3, Гарза - 1, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл — 33 очка и 17 подборов, а также шесть ассистов. У разыгрывающего защитника калифорнийцев Луки Дончича также дабл-дабл — 21 очко, 13 подборов и пять результативных передач.

«Лейкерс» выиграли четвёртый матч подряд. «Миннесота» проиграла третью встречу из последних четырёх.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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