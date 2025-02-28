Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Миннесотой»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:102.

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл — 33 очка и 17 подборов, а также шесть ассистов. У разыгрывающего защитника калифорнийцев Луки Дончича также дабл-дабл — 21 очко, 13 подборов и пять результативных передач.

«Лейкерс» выиграли четвёртый матч подряд. «Миннесота» проиграла третью встречу из последних четырёх.