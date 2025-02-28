Единая лига: расписание на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогут увидеть один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 28 февраля:

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» – «Парма».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 27 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед – шесть поражений).

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