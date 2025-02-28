Единая лига: расписание на 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогут увидеть один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги на 28 февраля:
19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» – «Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 27 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед – шесть поражений).
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