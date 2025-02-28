Евролига: расписание матчей на 28 февраля
Поделиться
Сегодня, 28 февраля, состоится очередной игровой день 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 28 февраля:
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Альба»;
22:00 мск – «Виртус» – «Олимпиакос»;
22:30 мск – «Партизан» – «Баскония»;
23:00 мск – АСВЕЛ – «Панатинаикос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 19 побед и семь поражений. На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает «Париж» (16 побед, 10 поражений).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 февраля 2025
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:12
-
08:30
-
06:26
-
05:34
-
02:15
-
01:30
-
01:07
-
00:51
-
00:32
-
00:12
- 27 февраля 2025
-
23:37
-
23:08
-
23:01
-
22:20
-
21:54
-
21:06
-
20:27
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
18:03
-
17:26
-
17:05
-
16:28
-
15:47
-
15:35
-
14:56
-
14:34
-
13:32
-
12:55