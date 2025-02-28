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Евролига: расписание матчей на 28 февраля

Евролига: расписание матчей на 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, состоится очередной игровой день 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги на 28 февраля:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Альба»;
22:00 мск – «Виртус» – «Олимпиакос»;
22:30 мск – «Партизан» – «Баскония»;
23:00 мск – АСВЕЛ – «Панатинаикос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 19 побед и семь поражений. На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает «Париж» (16 побед, 10 поражений).

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