Евролига: расписание матчей на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоится очередной игровой день 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 28 февраля:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Альба»;

22:00 мск – «Виртус» – «Олимпиакос»;

22:30 мск – «Партизан» – «Баскония»;

23:00 мск – АСВЕЛ – «Панатинаикос».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 19 побед и семь поражений. На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает «Париж» (16 побед, 10 поражений).

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