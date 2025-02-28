Результаты игрового дня НБА 28 февраля

В ночь с 27 на 28 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 февраля

«Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:121.

«Милуоки Бакс» – «Денвер Наггетс» — 121:112.

«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 103:96.

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116:124.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 111:102.

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