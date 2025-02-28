Результаты игрового дня НБА 28 февраля
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В ночь с 27 на 28 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 февраля
- «Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:121.
- «Милуоки Бакс» – «Денвер Наггетс» — 121:112.
- «Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 103:96.
- «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116:124.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 111:102.
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Банкеро - 41, Вагнер - 27, Энтони - 11, Картер - 9, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 6, Блэк - 5, Да Силва - 2, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Маккланг, Джозеф, Куин, Харрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 56, Пост - 18, Грин - 12, Муди - 10, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 5, Батлер - 5, Хилд - 3, Сантос - 2, Нокс - 2, Луни, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лопес - 22, Лиллард - 19, Кузма - 16, Трент-мл. - 15, Принс - 10, Грин - 6, Портер - 3, Симс - 2, Ливингстон, Портис, Роллинз, Смит, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 20, Браун - 13, Портер - 12, Строутер - 12, Уэстбрук - 10, Гордон - 9, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Браун - 20, Томпсон - 18, Экзам - 12, Кристи - 8, Динвидди - 8, Пауэлл - 6, Маршалл - 3, Эдвардс - 3, Харди, Проспер, Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 26, Бриджес - 20, Смит - 12, Симпсон - 11, Диабате - 8, Грин - 7, Джеффрис - 6, Гибсон - 4, Бо - 2, Уильямс, Пэйтон, Карри
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 36, Дюрант - 28, Бол - 15, Джонс - 15, Ричардс - 10, О'Нил - 6, Пламли - 4, Гиллеспи - 2, Данн, Игодаро, Аллен, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Макколлум - 19, Мёрфи - 18, Маткович - 17, Альварадо - 14, Мисси - 11, Хоукинс - 10, Робинсон-Эрл - 5, Кэйн - 3, Бостон, Браун, Ривз
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 23, Дончич - 21, Хэйс - 10, Гудвин - 7, Вандербилт - 5, Хатимура - 5, Винсент - 4, Финни-Смит - 3, Кнехт, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 25, Эдвардс - 18, Макдэниелс - 15, Александер-Уолкер - 14, Конли - 10, Дивинченцо - 9, Диллингэм - 4, Рид - 3, Кларк - 3, Гарза - 1, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер
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