Команда Голдина за счёт «трёшки» под сирену вырвала победу в NCAA. У Влада дабл-дабл

Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встречались команды университета Мичигана, за который выступает российский баскетболист Владислав Голдин, и Ратгерский университет. Победу со счётом 84:82 (49:57, 35:25) за счёт удачного трёхочкового броска на последних секундах одержала команда Голдина.

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале AANBA.

В матче с Ратгерским университетом Голдин оформил дабл-дабл. На счету 23-летнего российского баскетболиста 22 очка, 11 подборов и четыре результативные передачи. Отметим, что Владислав стал самым результативным игроков в составе обеих команд.