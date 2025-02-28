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Чендлер Парсонс предположил, каким будет второй сезон Луки Дончича в «Лейкерс»

Чендлер Парсонс предположил, каким будет второй сезон Луки Дончича в «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказал мнение, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич постарается доказать бывшей команде, «Даллас Маверикс», что она ошиблась, обменяв его в калифорнийский клуб.

«Лука Дончич – мой выбор на звание MVP в следующем году. Чувствую, что у него будет важная миссия. Он будет в лучшей форме за всю свою жизнь. Полагаю, он намерен провести всё межсезонье таким образом, чтобы потом доказать Нико Харрисону (генеральный менеджер «Далласа». — Прим. «Чемпионата»), что тот совершил самую большую ошибку в своей жизни», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

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