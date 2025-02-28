Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Выступление Уилли Уильяма перед матчем ЦСКА и УНИКСа в Единой лиге отменено

Выступление Уилли Уильяма перед матчем ЦСКА и УНИКСа в Единой лиге отменено
Аудио-версия:
Комментарии

Артист и музыкант Уилли Уильям не смог прилететь в Россию, где должен был выступить на матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча состоится завтра, 1 марта, в Москве. Как информирует пресс-служба ЦСКА, Уильям не смог вылететь с Маврикия в связи с ухудшением погодных условий на островном государстве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Погода в стране, где сейчас находится Уильям, испортилась ещё вечером 26 февраля. На острове введен уровень предупреждения о циклоне III класса. В итоге единственный аэропорт на Маврикии был закрыт и остаётся закрытым на данный момент», — говорится в сообщении московской команды.

Матч ЦСКА и УНИКСа начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

Материалы по теме
ЦСКА и «Зенит» поблагодарили «Црвену Звезду» за атмосферу на игре с «Жальгирисом» из Литвы

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android