Выступление Уилли Уильяма перед матчем ЦСКА и УНИКСа в Единой лиге отменено

Артист и музыкант Уилли Уильям не смог прилететь в Россию, где должен был выступить на матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча состоится завтра, 1 марта, в Москве. Как информирует пресс-служба ЦСКА, Уильям не смог вылететь с Маврикия в связи с ухудшением погодных условий на островном государстве.

«Погода в стране, где сейчас находится Уильям, испортилась ещё вечером 26 февраля. На острове введен уровень предупреждения о циклоне III класса. В итоге единственный аэропорт на Маврикии был закрыт и остаётся закрытым на данный момент», — говорится в сообщении московской команды.

Матч ЦСКА и УНИКСа начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

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