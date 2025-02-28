Заслуженный мастер спорта СССР Олег Кутузов скончался на 90-м году жизни

Советский баскетболист заслуженный мастер спорта СССР Олег Кутузов ушёл из жизни 27 февраля. Об этом информирует пресс-служба «Зенита». Команда из Санкт-Петербурга выразила соболезнования родным и близким именитого спортсмена. Двукратный чемпион Европы и вице-чемпион мира по баскетболу среди ветеранов скончался на 90-м году жизни.

В 1959 году Кутузов принимал участие в чемпионате мира по баскетболу. Сборная СССР тогда победила всех соперников и дошла до финала, где должна была встретиться с национальной командой Тайваня, однако отказалась играть по политическим мотивам. За это советская команда была дисквалифицирована. Однако на родине сборную встречали как триумфаторов.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким выдающегося баскетболиста», — говорится в сообщении «Зенита».

Главные новости дня: