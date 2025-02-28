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Леброн Джеймс высказался о статусе лица НБА

Леброн Джеймс высказался о статусе лица НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о статусе лица НБА. Ранее атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признавался, что не стремится к тому, чтобы быть лицом лиги. При этом лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум недавно говорил, что считает себя подходящим кандидатом на эту роль.

«А зачем вообще хотеть быть лицом лиги, когда те, которые освещают нашу игру, выливают столько грязи? Это большая ответственность. Что касается меня, то я всегда относился к этому серьёзно. С самого начала я понимал, что такое быть профессионалом и образцом для подражания», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

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