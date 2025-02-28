В матче NCAA допустили ошибку, не засчитав результативное действие Голдину

Лица, работающие за судейским столиком, допустили ошибку, не засчитав точный двухочковый бросок российскому баскетболисту университета Мичигана Владиславу Голдину. Это произошло в матче с Ратгерским университетом. По ошибке бросок был записан на товарища Голдина по команде Дэнни Вулфа, который в действительности лишь ассистировал россиянину.

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Напомним, команда Голдина в итоге победила со счётом 84:82 (49:57, 35:25). Влад оформил дабл-дабл. На счету 23-летнего россиянина 22 очка, 11 подборов и четыре результативные передачи. Отметим, что Владислав стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

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