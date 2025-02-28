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Владимир Гомельский высказался после выхода новости о пристрастии Дончича к пиву и кальяну

Владимир Гомельский высказался после выхода новости о пристрастии Дончича к пиву и кальяну
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Специалиста попросили прокомментировать недавнюю новость, согласно которой словенец испытывает слабость к пиву и кальянам, из-за чего у него якобы случился конфликт с бывшей командой «Даллас Маверикс».

«Не нужно верить всему, что пишет пресса. Вопрос в том, откуда прошла эта информация, как часто Лука выпивает пиво, в каком количестве. Ну а кальян – это вообще из области фантастики», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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