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Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем с литовским «Жальгирисом» в Евролиге

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем с литовским «Жальгирисом» в Евролиге
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Болельщики «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» перед матчем регулярного регулярного чемпионата Евролиги с литовским клубом «Жальгирис».

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем с литовским «Жальгирисом» в Евролиге:

Также перед игрой на арене включали песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон. А на арене можно было увидеть множество сербских фанатов с флагами как своей страны, так и Российской Федерации.

Напомним, сама игра закончилась в итоге со счётом 86:80 (23:22, 21:21, 23:17, 19:20) в пользу «Жальгириса». В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». А «Жальгирис» отправится в гости к «Басконии». Оба матча пройдут 6 марта.

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