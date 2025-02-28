Болельщики «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» перед матчем регулярного регулярного чемпионата Евролиги с литовским клубом «Жальгирис».

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем с литовским «Жальгирисом» в Евролиге:

Также перед игрой на арене включали песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон. А на арене можно было увидеть множество сербских фанатов с флагами как своей страны, так и Российской Федерации.

Напомним, сама игра закончилась в итоге со счётом 86:80 (23:22, 21:21, 23:17, 19:20) в пользу «Жальгириса». В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». А «Жальгирис» отправится в гости к «Басконии». Оба матча пройдут 6 марта.