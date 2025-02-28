«Обидно за ребят». Сергей Тараканов указал на проблемное место ЦСКА

Олимпийский чемпион 1988 года и семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Тараканов поделился мыслями о выступлении красно-синих в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Тараканов высказал мнение, что в игре армейцев есть определённые перекосы, при этом ЦСКА ещё есть куда расти.

«Результаты и игру ЦСКА на этом отрезке сезона оценю в целом позитивно. Команда находится в лидерах. В последних играх против принципиальных соперников были проблемы. Там и Аврамович ещё не совсем целый после травмы был. В целом в лиге есть четыре команды, которые портят друг другу кровь, поэтому плей-офф и концовка сезона будет очень интересной.

Проблемы у ЦСКА есть, но они есть у каждой команды. Если говорить об игровых аспектах, то мне кажется, что у ЦСКА идёт перебор на игру Тримбла, Уэйра и Аврамовича, маленьких ребят, которые в основном играют одни пик-н-роллы. На мой взгляд, игра получается достаточно однобокой. Это мне кажется как зрителю. Потому что при таком раскладе остаётся очень мало действий для остальных.

Например, мне как бывшему крайнему нападающему обидно за ребят, которые играют на краях. У них очень сильно минимизируется активность, и получается, что они исполняют какую-то подыгрывающую роль. Хотя это всё не отменяет того факта, что Мело, Уэйр и Аврамович — это большие мастера. Поэтому мне кажется, что в этом аспекте можно было бы как-то добавить ЦСКА. Команде есть куда расти, и она может выглядеть ещё лучше», — приводит слова Тараканова Legalbet.

Напомним, завтра, 1 марта, ЦСКА проведёт матч с УНИКСом. Игра начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

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