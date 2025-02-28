Исмаэль Бако назвал трёх ключевых игроков ЦСКА

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА поделился мнением о лидерах красно-синих.

«На мой взгляд, в их составе выделяются три ключевые фигуры: Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Тони Джекири. Мело очень хорош в атаке, и именно его усилия во многом способствовали триумфу команды в прошлом сезоне, когда они завоевали чемпионский титул. Моё внимание как центрового сосредоточено на Джекири. Умение Тони ставить качественные заслоны и открывать пространство для товарищей по команде делает его незаменимым звеном в игре», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч между ЦСКА и УНИКСом состоится завтра, 1 марта, в Москве. Игра начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

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