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Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на поддержку России на игре «Црвены Звезды» в Евролиге

Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на поддержку России на игре «Црвены Звезды» в Евролиге
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по повожу поддержки России болельщиками сербской «Црвены Звёзды» на матче регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Напомним, перед игрой на арене включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили песню «Катюша». Также на стадионе был большой российский флаг.

«Важно, что наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации. И они всегда готовы высказаться в поддержку нашей страны вообще и ЦСКА в частности. Ранее в этом сезоне мы благодарили наших братьев из «Партизана» за шикарный клубный суппорт, вчера классную поддержку России показали и болельщики «Црвены Звезды». Это было мелодично, красиво и очень приятно», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:

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