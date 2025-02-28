40-летний Леброн по статистике во многом превосходит Деррика Роуза в момент признания MVP

Статистика 40-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса превосходит многие показатели первого номера драфта НБА 2008 года Деррика Роуза, которые он показывал в сезоне-2010/2011, когда был признан MVP.

На данный момент Леброн в среднем за матч показывает следующие показатели: 24,9 очка, 8,7 передачи, восемь подборов, 0,9 перехвата, 0,6 блок-шота. Джеймс реализует 52% бросков с игры, 39,7% – с трёхочковой дистанции, 76,5% – с линии штрафных и 61,1% по показателю TS (true shooting percentage, при котором учитываются броски с игры и штрафные).

Роуз в сезоне-2010/2011в среднем за матч набирал 25 очков, 7,7 передачи, 4,1 подбора, 1,0 перехватов, 0,6 блок-шота. Деррик реализовывал 44,5% броска с игры, 33,2% – из-за дуги, 85,8% – с линии штрафных и 55,0% по показателю TS.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: