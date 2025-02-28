Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Министр спорта РФ обратился к сербам после их акции на игре «Црвены Звезды» и «Жальгириса»

Министр спорта РФ обратился к сербам после их акции на игре «Црвены Звезды» и «Жальгириса»
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поблагодарил фанатов сербской «Црвены Звезды» за поддержку России на матче Евролиги с литовским «Жальгирисом».

«Живели Сербия! Спасибо сербским болельщикам баскетбольного клуба «Црвена Звезда» за поддержку», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, перед игрой на арене «Црвены Звезды» включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили «Катюшу». Также на стадионе был большой российский флаг. Сам матч закончился со счётом 86:80 в пользу «Жальгириса».

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»:

Материалы по теме
Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на поддержку России на игре «Црвены Звезды» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android