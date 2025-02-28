Министр спорта РФ обратился к сербам после их акции на игре «Црвены Звезды» и «Жальгириса»

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поблагодарил фанатов сербской «Црвены Звезды» за поддержку России на матче Евролиги с литовским «Жальгирисом».

«Живели Сербия! Спасибо сербским болельщикам баскетбольного клуба «Црвена Звезда» за поддержку», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, перед игрой на арене «Црвены Звезды» включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили «Катюшу». Также на стадионе был большой российский флаг. Сам матч закончился со счётом 86:80 в пользу «Жальгириса».

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»: