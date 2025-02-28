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«Именно это делает их опасными». Исмаэль Бако назвал сильные стороны ЦСКА

«Именно это делает их опасными». Исмаэль Бако назвал сильные стороны ЦСКА
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Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако поделился мнением о сильных сторонах московского ЦСКА. Завтра, 1 марта, команды сыграют друг с другом. Встреча состоится в Москве и начнётся в 13:30 мск.

«ЦСКА представляет собой единый и слаженный организм. В их составе много выдающихся игроков на каждой позиции, что делает команду непредсказуемой. Оппоненты армейцев должны быть готовы к множеству разнообразных игровых сценариев, и именно это делает их опасными. Москвичи тщательно анализируют свою игру, выявляя успешные моменты, и стремятся развивать их дальше. Поэтому нам необходимо учитывать все возможные варианты их действий и быть готовыми к любому повороту событий», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.

Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и УНИКСом в Матч-центре.

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