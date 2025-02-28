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В «Црвене Звезде» объяснили пророссийскую акцию на матче с «Жальгирисом» в Евролиге

В «Црвене Звезде» объяснили пророссийскую акцию на матче с «Жальгирисом» в Евролиге
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Пресс-секретарь «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин прокомментировал акцию поддержки России на матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (80:86). Перед игрой на арене «Црвены Звезды» включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили «Катюшу». Также на стадионе можно было увидеть местных болельщиков с флагами Российской Федерации.

«Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками, а также они показывают ещё более надёжные отношения между фанатами «Црвены Звезды» и московского «Спартака». Эта акция была организована исключительно нашими фанатами, это их инициатива.

По поводу этого никаких звонков из Евролиги в наш клуб не было. А с какой стати им быть? Разве в этих песнях можно увидеть преступление? И к тому же, как все мы помним, на прошлой неделе Евролига объявила, что российские клубы очень близки к возвращению в турнир. Так что мы все очень ждём этого!» — приводит слова Вуйчина Sport24.

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