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«Партизан» победил «Басконию» с отрывом в 13 очков в домашнем матче Евролиги

«Партизан» победил «Басконию» с отрывом в 13 очков в домашнем матче Евролиги
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28 февраля в Белграде состоялся матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Партизан» и испанской командой «Баскония». Игра завершилась со счётом 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22) в пользу коллектива из Белграда.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
86 : 73
Баскония
Витория, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Лакич, Майк, Джонс
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич

Самым результативным игроком по итогу встречи в составе «Партизана» стал представитель Южного Судана Карлик Джонс, выступающий на позиции атакующего защитника. В ходе матча он набрал 21 очко, сделал шесть подборов, а также отдал шесть передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Басконии» стал французский форвард Тимоте Луваву-Кабарро. Ему удалось набрать 11 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три передачи.

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