«Партизан» победил «Басконию» с отрывом в 13 очков в домашнем матче Евролиги

28 февраля в Белграде состоялся матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Партизан» и испанской командой «Баскония». Игра завершилась со счётом 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22) в пользу коллектива из Белграда.

Самым результативным игроком по итогу встречи в составе «Партизана» стал представитель Южного Судана Карлик Джонс, выступающий на позиции атакующего защитника. В ходе матча он набрал 21 очко, сделал шесть подборов, а также отдал шесть передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Басконии» стал французский форвард Тимоте Луваву-Кабарро. Ему удалось набрать 11 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три передачи.