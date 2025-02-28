Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн вошёл в топ-5 игроков в истории НБА по уникальному статистическому показателю

Леброн вошёл в топ-5 игроков в истории НБА по уникальному статистическому показателю
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков в истории лиги, которым удалось реализовать три тысячи трёхочковых бросков за карьеру в организации.

В матче с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся сегодня, 28 февраля, американский атлет успешно реализовал четыре трёхочковых броска, благодаря чему преодолел отметку в три тысячи трёхочковых бросков. Ранее этот показатель покорялся лишь Рэю Аллену, Стефену Карри, Джеймсу Хардену и Клэю Томпсону.

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» завершилась со счётом 111:102 в пользу «озёрников».

Сейчас читают:
Леброн гениален, а Дончич — странный. «Лейкерс» чуть не провалились в лёгком матче
Леброн гениален, а Дончич — странный. «Лейкерс» чуть не провалились в лёгком матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android