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Сергей Елевич назвал условие, при котором у УНИКСа будет шанс на победу в игре с ЦСКА

Сергей Елевич назвал условие, при котором у УНИКСа будет шанс на победу в игре с ЦСКА
Аудио-версия:
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич выразил уверенность, что УНИКС сможет одержать верх над ЦСКА, если травмированные игроки казанской команды смогут восстановиться и принять участие в противостоянии. Встреча состоится 1 марта в Москве, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересный матч ожидается. Если травмированные баскетболисты казанцев поправились, то должна быть очень приличная игра. Если нет, ситуация для УНИКСа сильно усложняется. Тут может быть то же самое, что в недавнем матче с «Зенитом» перед паузой в чемпионате, когда казанцам просто не хватило лавки. Если бы тогда были ещё два‑три игрока, то и ситуация складывалась бы по‑другому.

Хотя, конечно, Перасович сейчас очень активно стал играть в защите: начиная с половины поля противника, то есть не дает спокойно выводить мяч — это тоже хорошая тенденция. Команда настроена на агрессивную защиту. Тем не менее нужна глубина состава», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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