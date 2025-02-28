Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легионер «Зенита»: нам надо играть так, будто мы выходим против «Бостон Селтикс»

Легионер «Зенита»: нам надо играть так, будто мы выходим против «Бостон Селтикс»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне тяжёлый форвард «Зенита» американец Окаро Уайт объяснил, с каким настроем должна выходить команда на матчи.

— Месяц назад «Астана» наконец-то одержала победу. В чём их главные сильные стороны?
— Честно говоря, не знаю. Я только приехал и не следил за Единой лигой ВТБ в этом году, когда был в Штатах. Но знаю, что в конечном итоге все игроки — профессионалы, поэтому я не особо смотрю на соперника, потому что пока не знаком с ними. Я больше концентрируюсь на том, как мне показать свою лучшую игру и как мы можем сыграть лучше вместе. Думаю, нам нужно играть так, будто мы выходим против «Бостон Селтикс», а не зацикливаться на том, кто наш реальный соперник в Единой лиге, — приводит слова Уайта пресс-служба «Зенита».

Окаро на данный момент 32 года. На протяжении своей карьеры американский баскетболист представлял такие команды, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и другие. Он является обладателем серебряных медалей Единой лиги в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ведищев высказался о переходе в «Зенит» двух бывших игроков «Локо» — Щербенёва и Уайта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android