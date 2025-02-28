Легионер «Зенита»: нам надо играть так, будто мы выходим против «Бостон Селтикс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне тяжёлый форвард «Зенита» американец Окаро Уайт объяснил, с каким настроем должна выходить команда на матчи.

— Месяц назад «Астана» наконец-то одержала победу. В чём их главные сильные стороны?

— Честно говоря, не знаю. Я только приехал и не следил за Единой лигой ВТБ в этом году, когда был в Штатах. Но знаю, что в конечном итоге все игроки — профессионалы, поэтому я не особо смотрю на соперника, потому что пока не знаком с ними. Я больше концентрируюсь на том, как мне показать свою лучшую игру и как мы можем сыграть лучше вместе. Думаю, нам нужно играть так, будто мы выходим против «Бостон Селтикс», а не зацикливаться на том, кто наш реальный соперник в Единой лиге, — приводит слова Уайта пресс-служба «Зенита».

Окаро на данный момент 32 года. На протяжении своей карьеры американский баскетболист представлял такие команды, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и другие. Он является обладателем серебряных медалей Единой лиги в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.