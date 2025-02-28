Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила список претендентов на звание MVP. Леброн — в топ-5, Тейтум — в топ-3

НБА обновила список претендентов на звание MVP. Леброн — в топ-5, Тейтум — в топ-3
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 28 февраля 2025 года:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);
8. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
10. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»);

Материалы по теме
В НБА представили обновлённый рейтинг MVP перед Матчем звёзд. Леброн — в топ-6
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android