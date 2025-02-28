НБА обновила список претендентов на звание MVP. Леброн — в топ-5, Тейтум — в топ-3

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP НБА на 28 февраля 2025 года:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);
8. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
10. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»);