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Яннис Адетокунбо раскрыл, как надо бороться с Николой Йокичем

Яннис Адетокунбо раскрыл, как надо бороться с Николой Йокичем
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30-летний тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, как нужно противостоять сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Сегодня, 28 февраля, «Бакс» и «Наггетс» провели матч, по итогу которого победу со счётом 121:112 одержала команда из Милуоки.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лопес - 22, Лиллард - 19, Кузма - 16, Трент-мл. - 15, Принс - 10, Грин - 6, Портер - 3, Симс - 2, Ливингстон, Портис, Роллинз, Смит, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 20, Браун - 13, Портер - 12, Строутер - 12, Уэстбрук - 10, Гордон - 9, Джордан - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Пикетт

«Чтобы противостоять такому игроку, как Никола, необходима командная работа. Я не буду подробно объяснять наш план игры, но мы старались быть с ним физически активными. Каждый раз, когда он приближался к кольцу, мы препятствовали ему, поднимали руки, давили на него изо всех сил и просто заставляли Николу оставаться на месте.

Йокич — талантливый игрок. [Чтобы противостоять Николе] Нужно просто изменить подход к игре, сделать её как можно более сложной для него и постоянно быть физически активными с ним. Необходимо создать максимальную атмосферу дискомфорта для Йокича», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

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