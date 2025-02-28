Яннис Адетокунбо раскрыл, как надо бороться с Николой Йокичем

30-летний тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, как нужно противостоять сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Сегодня, 28 февраля, «Бакс» и «Наггетс» провели матч, по итогу которого победу со счётом 121:112 одержала команда из Милуоки.

«Чтобы противостоять такому игроку, как Никола, необходима командная работа. Я не буду подробно объяснять наш план игры, но мы старались быть с ним физически активными. Каждый раз, когда он приближался к кольцу, мы препятствовали ему, поднимали руки, давили на него изо всех сил и просто заставляли Николу оставаться на месте.

Йокич — талантливый игрок. [Чтобы противостоять Николе] Нужно просто изменить подход к игре, сделать её как можно более сложной для него и постоянно быть физически активными с ним. Необходимо создать максимальную атмосферу дискомфорта для Йокича», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.