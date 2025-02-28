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Дончич заткнул экс-владельца «Далласа» в ответ на его освистывание в свой адрес — источник

Дончич заткнул экс-владельца «Далласа» в ответ на его освистывание в свой адрес — источник
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Журналистка ESPN Рамона Шелбурн рассказала, как бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан вёл себя во время матча техасского коллектива с «Лос-Анджелес Лейкерс» в отношении 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича. Встреча состоялась 26 февраля и завершилась со счётом 107:99 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

«Бывший владелец «Маверикс» Марк Кьюбан, который во вторник [во время матча «Далласа» с «Лейкерс»] вышел на площадку в кроссовках Jordan Luka 1, осознал всю абсурдность ситуации. Каждый раз, когда Дончич касался мяча, Кьюбан демонстративно освистывал его. В какой-то момент Дончич повернулся к нему, улыбнулся и сказал: «Заткнись, Марк». Однако, когда его спросили, каково было болеть за Дончича, Кьюбан ответил: «Я ненавидел это», — приводит слова Шелбурн портал Fadeaway World.

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