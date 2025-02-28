Дончич заткнул экс-владельца «Далласа» в ответ на его освистывание в свой адрес — источник

Журналистка ESPN Рамона Шелбурн рассказала, как бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан вёл себя во время матча техасского коллектива с «Лос-Анджелес Лейкерс» в отношении 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича. Встреча состоялась 26 февраля и завершилась со счётом 107:99 в пользу «озёрников».

«Бывший владелец «Маверикс» Марк Кьюбан, который во вторник [во время матча «Далласа» с «Лейкерс»] вышел на площадку в кроссовках Jordan Luka 1, осознал всю абсурдность ситуации. Каждый раз, когда Дончич касался мяча, Кьюбан демонстративно освистывал его. В какой-то момент Дончич повернулся к нему, улыбнулся и сказал: «Заткнись, Марк». Однако, когда его спросили, каково было болеть за Дончича, Кьюбан ответил: «Я ненавидел это», — приводит слова Шелбурн портал Fadeaway World.