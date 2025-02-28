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ФИБА обновила рейтинг национальных команд без учёта России и Беларуси

ФИБА обновила рейтинг национальных команд без учёта России и Беларуси
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила обновлённый рейтинг сильнейших национальных команд мира на своём официальном сайте.

Топ-15 сильнейших сборных в мире по версии ФИБА:

1. США;
2. Сербия;
3. Германия;
4. Франция;
5. Испания;
6. Канада;
7. Австралия;
8. Аргентина;
9. Латвия;
10. Литва;
11. Словения;
12. Бразилия;
13. Греция;
14. Италия;
15. Пуэрто-Рико.

Также отметим, что на 24-й позиции расположилась Грузия, на 38-й — Украина, на 70-й — Казахстан, на 92-й — Армения, а на 113-й — Азербайджан. Сборные России и Беларуси исключены из всех международных рейтингов.

Ранее ФИБА объявила баскетболистов, которые войдут в Зал славы организации в 2025 году.

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