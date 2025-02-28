ФИБА обновила рейтинг национальных команд без учёта России и Беларуси

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила обновлённый рейтинг сильнейших национальных команд мира на своём официальном сайте.

Топ-15 сильнейших сборных в мире по версии ФИБА:

1. США;

2. Сербия;

3. Германия;

4. Франция;

5. Испания;

6. Канада;

7. Австралия;

8. Аргентина;

9. Латвия;

10. Литва;

11. Словения;

12. Бразилия;

13. Греция;

14. Италия;

15. Пуэрто-Рико.

Также отметим, что на 24-й позиции расположилась Грузия, на 38-й — Украина, на 70-й — Казахстан, на 92-й — Армения, а на 113-й — Азербайджан. Сборные России и Беларуси исключены из всех международных рейтингов.

Ранее ФИБА объявила баскетболистов, которые войдут в Зал славы организации в 2025 году.