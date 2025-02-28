«Ожидаем абсолютно другого баскетбола». Пистиолис — о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о том, как прошёл перерыв в выступлениях для команды. Также он ответил, чего ожидает от предстоящего матча своих подопечных с УНИКСом, который состоится 1 марта в Москве.

«Перерыв для нас получился отличным, мы усердно работали, воспользовались этим временем, чтобы кое-что исправить в нашей игре. Парни – профессионалы, понимают необходимость поработать, причины того, почему мы не прекратили тренировки. Реакция игроков была отличной. Мы соскучились по играм, и это здорово, что мы возобновляем выступления встречей с очень хорошей командой, что болельщики увидят захватывающий матч. Я также очень соскучился по нашим болельщикам: надеюсь, завтра будут полные трибуны.

Ожидаем абсолютно другого баскетбола, по сравнению с нашими предыдущими встречами. УНИКС значительно добавил по ходу сезона с точки зрения командных действий. Казанцы стали действовать более уверенно, более жёстко, чем в ранней стадии сезона, и это положительно сказывается на результатах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.