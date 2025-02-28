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Дуэйн Уэйд назвал истинный мотив своего объединения с Леброном Джеймсом в «Майами Хит»

Дуэйн Уэйд назвал истинный мотив своего объединения с Леброном Джеймсом в «Майами Хит»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что успехи легендарного Коби Брайанта сподвигли его с Леброном Джеймсом объединить усилия для завоевания кубка Ларри О'Брайана.

«Нет, переход Леброна в «Майами» не был связан с менталитетом клуба, который нуждался в ещё одной суперзвезде. Всё изменило подписание Пау Газолем контракта с «Лейкерс». К тому моменту «озёрники» с Коби Брайантом два раза подряд брали чемпионство. Как можно было с ними конкурировать? Нам просто нужно было делать свою работу.

У Брайанта тогда уже было пять чемпионских титулов, у меня один, а у Брона — ни одного. Поэтому в моей голове была следующая мысль: «Этим летом [2010 года] всё должно измениться». Мне в команде нужен был талантливый парень, поскольку я играл со середнячками.

И когда мне набрал Леброн, всё изменилось. Я подумал: «Хорошо, я собираюсь играть с ещё одной суперзвездой. Или отправлюсь в «Чикаго Буллз» и присоединюсь к Деррику Роузу и прочим. Мне хотелось бороться за чемпионство», — приводит слова Уэйда портал Fadeaway World.

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