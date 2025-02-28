«Пари НН» прервал серию из четырёх поражений и победил «Парму» в домашнем матче ЕЛ

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари НН» и «Пармой». Встреча завершилась со счётом 88:81 (22:26, 19:18, 18:17, 29:20) в пользу нижегородской команды.

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский лёгкий форвард Игорь Вольхин. В ходе встречи ему удалось набрать 26 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Представитель США набрал 27 очков, отдал восемь передач, а также совершил один перехват.