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«Пари НН» прервал серию из четырёх поражений и победил «Парму» в домашнем матче ЕЛ

«Пари НН» прервал серию из четырёх поражений и победил «Парму» в домашнем матче ЕЛ
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Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари НН» и «Пармой». Встреча завершилась со счётом 88:81 (22:26, 19:18, 18:17, 29:20) в пользу нижегородской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
88 : 81
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Вольхин - 26, Хоменко - 18, Джуришич - 13, Антипов - 12, Ребец - 8, Хвостов - 6, Карпенков - 2, Чадов - 2, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Парма: Уиттакер - 27, Нэвелс - 20, Хэмм - 10, Свинин - 6, Шашков - 6, Якушин - 5, Захаров - 5, Фирсов - 2, Ильницкий, Морозов, Тучков

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский лёгкий форвард Игорь Вольхин. В ходе встречи ему удалось набрать 26 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Представитель США набрал 27 очков, отдал восемь передач, а также совершил один перехват.

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