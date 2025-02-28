Единая лига: результаты матчей 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогли увидеть один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Единой лиги на 28 февраля:

«Пари Нижний Новгород» — «Парма» — 88:81.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский клуб ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений в текущем сезоне. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых также 27 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанская команда УНИКС (27 побед — шесть поражений).