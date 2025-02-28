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Единая лига: результаты матчей 28 февраля

Единая лига: результаты матчей 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогли увидеть один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Единой лиги на 28 февраля:

«Пари Нижний Новгород» — «Парма» — 88:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
88 : 81
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Вольхин - 26, Хоменко - 18, Джуришич - 13, Антипов - 12, Ребец - 8, Хвостов - 6, Карпенков - 2, Чадов - 2, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Парма: Уиттакер - 27, Нэвелс - 20, Хэмм - 10, Свинин - 6, Шашков - 6, Якушин - 5, Захаров - 5, Фирсов - 2, Ильницкий, Морозов, Тучков

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский клуб ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений в текущем сезоне. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых также 27 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанская команда УНИКС (27 побед — шесть поражений).

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