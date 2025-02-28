Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли: не думаю, что «Лейкерс» с Лукой лучше, чем «Рокетс»

Чарльз Баркли: не думаю, что «Лейкерс» с Лукой лучше, чем «Рокетс»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли дал оценку уровню конкурентоспособности клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции.

«Лейкерс» выглядят солидно, но не думаю, что они представляют серьёзную угрозу. Сезон для них начался неудачно. Хоть Лука Дончич и представляет собой значительное усиление, «Лейкерс» всё равно не находятся на одном уровне с «Денвер Наггетс». Не уверен, что они лучше «Мемфис Гризлизз» или даже «Хьюстон Рокетс», — приводит слова Чарльза Баркли портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Леброн гениален, а Дончич — странный. «Лейкерс» чуть не провалились в лёгком матче
Леброн гениален, а Дончич — странный. «Лейкерс» чуть не провалились в лёгком матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android