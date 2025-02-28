Чарльз Баркли: не думаю, что «Лейкерс» с Лукой лучше, чем «Рокетс»

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли дал оценку уровню конкурентоспособности клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции.

«Лейкерс» выглядят солидно, но не думаю, что они представляют серьёзную угрозу. Сезон для них начался неудачно. Хоть Лука Дончич и представляет собой значительное усиление, «Лейкерс» всё равно не находятся на одном уровне с «Денвер Наггетс». Не уверен, что они лучше «Мемфис Гризлизз» или даже «Хьюстон Рокетс», — приводит слова Чарльза Баркли портал Fadeaway World.