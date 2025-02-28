Инсайдер раскрыл, на какого популярного игрока НБА «Даллас» хотел обменять Луку Дончича

Известный североамериканский инсайдер The Athletic Сэм Амик сообщил, что фронт-офис «Даллас Маверикс» изначально рассматривал вариант обмена Луки Дончича на лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Источники в лиге сообщили, что «Маверикс» и «Тимбервулвз» неофициально обсуждали перспективу обмена Дончича на 23-летнего трёхкратного участника Матча всех звёзд Энтони Эдвардса за несколько недель до заключения сделки с «Лейкерс».

В частности, генеральный менеджер «Маверикс» Нико Харрисон связался с руководством «Тимбервулвз» и спросил, есть ли вероятность, что они захотят обменять Эдвардса. Ему сразу же ответили «нет». Источники в лиге говорят, что в «Миннесоте» были ошеломлены тем, что «Даллас» подумывает расстаться с Дончичем», — написал Амик в The Athletic.