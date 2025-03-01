Бывший игрок НБА: нашей лиге нужен белый баскетболист, который родился в США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступавший на позиции разыгрывающего защитника, Кейон Дулинг сделал смелое заявление насчёт форварда университета Дьюка Купера Флэгга, который является главным претендентом на первый выбор на драфте НБА в 2025 году.

«Нашей игре нужен Купер Флэгг. Мы говорили об этом уже несколько раз. На мой взгляд, НБА нужен белый игрок, который родился в США и который пришёл бы и представлял нашу команду», — приводит слова Дулинга портал Fadeaway World.

Ранее один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж назвал более талантливого игрока NCAA, чем Купер Флэгг.