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Гилберт Аренас назвал игрока, который является лицом НБА. Это не Йокич и не Дончич

Гилберт Аренас назвал игрока, который является лицом НБА. Это не Йокич и не Дончич
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас назвал игрока, который является лицом НБА.

«Джейсон Тейтум — это лицо лиги, бесспорно. Если говорить о нём негативно, особенно учитывая его достижения, то это не те времена, когда мы представляли наших суперзвёзд в лучшем свете. Последние 20 с лишним лет это негативно сказывалось на имидже НБА. Не стоит даже думать об этом — он и есть лицо лиги.

Мы притворяемся, что его достижения не имеют значения, и пытаемся его унизить. Когда Леброн уйдёт, кто станет самым ненавидимым игроком в лиге? Кто будет следующим на очереди? Джейсон Тейтум», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

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