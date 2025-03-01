Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид выбыл до конца текущего сезона НБА — инсайдер

Джоэл Эмбиид выбыл до конца текущего сезона НБА — инсайдер
Комментарии

30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит остаток текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно информации Чарании, причина этого – в травме левого колена.

В нынешнем сезоне североамериканской лиги камерунский атлет принял участие лишь в 19 матчах. В среднем за встречу Эмбиид набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

Джоэл является олимпийским чемпионом (2024) в составе национальной команды США, а также был признан самым ценным игроком (MVP) по итогу регулярного сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Джоэл Эмбиид против времени, боли и бардака «Филадельфии». И это война без победителя
Джоэл Эмбиид против времени, боли и бардака «Филадельфии». И это война без победителя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android