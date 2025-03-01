Джоэл Эмбиид выбыл до конца текущего сезона НБА — инсайдер

30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит остаток текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно информации Чарании, причина этого – в травме левого колена.

В нынешнем сезоне североамериканской лиги камерунский атлет принял участие лишь в 19 матчах. В среднем за встречу Эмбиид набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

Джоэл является олимпийским чемпионом (2024) в составе национальной команды США, а также был признан самым ценным игроком (MVP) по итогу регулярного сезона-2023/2024.