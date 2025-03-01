Евролига: результаты игрового дня 28 февраля

28 февраля в баскетбольной Евролиге состоялись четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 28 февраля:

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 27 проведённых матчей 20 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 17 побед и 10 поражений.

Видео: Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: