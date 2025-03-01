Евролига: результаты игрового дня 28 февраля
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28 февраля в баскетбольной Евролиге состоялись четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 28 февраля:
- «Анадолу Эфес» — «Альба» — 98:73;
- «Виртус» — «Олимпиакос» — 70:92;
- «Партизан» — «Баскония» — 86:73:
- АСВЕЛ — «Панатинаикос» — 93:96.
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 73
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Альба: Прочида, Гросбер, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Рапикве, Маккормак, Бин
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
70 : 92
Олимпиакос
Пирей, Греция
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Висконти, Хэкетт, Гражулис, Морган, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
86 : 73
Баскония
Витория, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Лакич, Майк, Джонс
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
93 : 96
Панатинаикос
Афины, Греция
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Кауди, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Блэк, Кабенга Мбия, Бентил
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 27 проведённых матчей 20 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 17 побед и 10 поражений.
Видео: Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:
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