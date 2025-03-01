Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать восьмиматчевую победную серию «Детройта»

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 134:119.

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 23 набранных очка, 17 собранных подборов и 15 отданных результативных передач.

Это поражение прервало победную серию «Детройта» (шестое место в Восточной конференции) в регулярном чемпионате НБА, которая составила в итоге восемь матчей. Идущий третьим на Западе «Денвер» выиграл 11-ю встречу из последних 13.