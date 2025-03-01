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Детройт Пистонс — Денвер Наггетс, результат матча 1 марта 2025, счет 119:134, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать восьмиматчевую победную серию «Детройта»
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 134:119.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 134
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Бисли - 16, Томпсон - 13, Харрис - 12, Фонтеккио - 12, Каннингем - 11, Хардуэй-младший - 10, Дюрен - 8, Холланд - 8, Рид - 8, Шрёдер - 8, Стюарт - 7, Сассер - 6, Дженкинс, Клинтман, Уотерс III
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Портер - 28, Браун - 23, Йокич - 23, Уэстбрук - 8, Ннаджи - 8, Строутер - 6, Джордан - 4, Шарич - 3, Тайсон, Джонс, Пикетт

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 23 набранных очка, 17 собранных подборов и 15 отданных результативных передач.

Это поражение прервало победную серию «Детройта» (шестое место в Восточной конференции) в регулярном чемпионате НБА, которая составила в итоге восемь матчей. Идущий третьим на Западе «Денвер» выиграл 11-ю встречу из последних 13.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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