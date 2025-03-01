«Кливленд» победил «Бостон» в матче лидеров Востока НБА. У Тейтума 46 очков и дабл-дабл

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс» — вторым и первым клубами Восточной конференции НБА. Гости выиграли встречу со счётом 123:116.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, которому не хватило одного ассиста до оформления трипл-дабла — на его счету 46 очков и 16 подборов, а также девять передач.

«Кавальерс» выиграли девятый матч подряд и упрочили своё лидерство на Востоке. Занимающий вторую строчку таблицы «Бостон» проиграл во второй раз подряд после серии из шести побед.