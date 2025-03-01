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Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс, результат матча 1 марта 2025, счет 116:123, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Кливленд» победил «Бостон» в матче лидеров Востока НБА. У Тейтума 46 очков и дабл-дабл
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс» — вторым и первым клубами Восточной конференции НБА. Гости выиграли встречу со счётом 123:116.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 123
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 46, Браун - 37, Уайт - 16, Притчард - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 5, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Корнет, Шейерман, Кета
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 41, Гарлэнд - 20, Мобли - 17, Хантер - 12, Аллен - 10, Джером - 8, Уэйд - 5, Окоро - 5, Меррилл - 3, Страс - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Томлин

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, которому не хватило одного ассиста до оформления трипл-дабла — на его счету 46 очков и 16 подборов, а также девять передач.

«Кавальерс» выиграли девятый матч подряд и упрочили своё лидерство на Востоке. Занимающий вторую строчку таблицы «Бостон» проиграл во второй раз подряд после серии из шести побед.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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