Дабл-дабл Леброна и 31 очко Дончича принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершилось городское дерби — матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки «Лейкерс» одержали победу со счётом 106:102.

Пару самых результативных игроков матча составили 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс и его 26-летний одноклубник разыгрывающий защитник Лука Дончич. На счету Леброна дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также три ассиста. Дончич набрал 31 очко, а также сделал два подбора и отдал пять результативных передач.

В составе «Клипперс» самым результативным с дабл-даблом стал хорватский центровой Ивица Зубац — 27 очков и 16 подборов.