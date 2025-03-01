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Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 1 марта 2025, счет 106:102, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-дабл Леброна и 31 очко Дончича принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершилось городское дерби — матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки «Лейкерс» одержали победу со счётом 106:102.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 28, Кнехт - 8, Винсент - 7, Финни-Смит - 7, Ривз - 6, Гудвин - 6, Хэйс - 5, Джемисон - 5, Вандербилт - 3, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 21, Харден - 18, Данн - 14, Джонс - 8, Богданович - 6, Коффи - 4, Симмонс - 2, Батюм - 2, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Миллз

Пару самых результативных игроков матча составили 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс и его 26-летний одноклубник разыгрывающий защитник Лука Дончич. На счету Леброна дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также три ассиста. Дончич набрал 31 очко, а также сделал два подбора и отдал пять результативных передач.

В составе «Клипперс» самым результативным с дабл-даблом стал хорватский центровой Ивица Зубац — 27 очков и 16 подборов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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