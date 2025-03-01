Результаты игрового дня НБА 1 марта
Поделиться
В ночь с 28 февраля на 1 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 1 марта
- «Детройт Пистонс» – «Денвер Наггетс» — 119:134.
- «Атланта Хоукс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 119:135.
- «Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» — 116:123.
- «Бруклин Нетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:121.
- «Майами Хит» – «Индиана Пэйсерс» — 125:120.
- «Чикаго Буллз» – «Торонто Рэпторс» — 125:115 OT.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Йорк Никс» — 113:114.
- «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:108.
- «Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 117:116.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:102.
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 134
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Бисли - 16, Томпсон - 13, Харрис - 12, Фонтеккио - 12, Каннингем - 11, Хардуэй-младший - 10, Дюрен - 8, Холланд - 8, Рид - 8, Шрёдер - 8, Стюарт - 7, Сассер - 6, Дженкинс, Клинтман, Уотерс III
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Портер - 28, Браун - 23, Йокич - 23, Уэстбрук - 8, Ннаджи - 8, Строутер - 6, Джордан - 4, Шарич - 3, Тайсон, Джонс, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 135
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Атланта Хоукс: Леверт - 23, Оконгву - 23, Янг - 19, Ньянг - 14, Мэнн - 13, Рисашер - 12, Дэниэлс - 10, Уоллес - 3, Гуйе - 2, Капела, Мэтьюз, Барлоу
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Дорт - 20, Уильямс - 20, Уиггинс - 13, Хартенштайн - 13, Джо - 12, Уоллес - 8, Холмгрен - 7, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Флаглер - 3
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 123
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 46, Браун - 37, Уайт - 16, Притчард - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 5, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Корнет, Шейерман, Кета
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 41, Гарлэнд - 20, Мобли - 17, Хантер - 12, Аллен - 10, Джером - 8, Уэйд - 5, Окоро - 5, Меррилл - 3, Страс - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Томлин
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Хейз - 16, Томас - 16, Клэкстон - 16, Джонсон - 14, Джонсон - 10, Уилсон - 9, Шарп - 6, Уильямс - 5, Уотфорд - 5, Мартин - 5, Бикман, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 25, Бэнтон - 23, Камара - 19, Саймонс - 14, Хендерсон - 12, Клингэн - 12, Мюррэй - 11, Уокер - 5, Рупер, Сиссоко, Рит
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Хироу - 29, Робинсон - 20, Адебайо - 18, Бёркс - 13, Жакез-мл. - 11, Митчелл - 10, Хайсмит - 9, Уэр - 8, Розир - 4, Андерсон - 3, Ларссон, Лав
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 22, Халибёртон - 19, Нембард - 9, Брайант - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Несмит - 7, Шиппард - 5, Уокер, Фёрфи, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 115
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Гидди - 19, Коллинс - 15, Хаертер - 15, Болл - 14, Досунму - 11, Бузелис - 10, Джонс - 10, Смит - 4, Филлипс - 3, Янг, Картер, Миллер, Хортон-Такер, Терри
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Куикли - 23, Барретт - 18, Дик - 13, Робинсон - 12, Пёлтль - 10, Уолтер - 7, Шид - 5, Агбаджи - 3, Могбо, Буше
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Бейн - 24, Джексон - 18, Кларк - 11, Иди - 10, Альдама - 9, Уильямс Мл. - 7, Кеннард - 6, Уэллс - 3, Пиппен Мл., Стивенс, Спенсер, Хафф, Багли III, Кончар
Нью-Йорк Никс: Брансон - 23, Ануноби - 19, Макбрайд - 17, Бриджес - 15, Харт - 12, Таунс - 11, Робинсон - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Ачиува - 3, Райт, Дадье, Колек, Райан
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Бол - 25, Ричардс - 19, О'Нил - 18, Букер - 17, Дюрант - 17, Гиллеспи - 9, Джонс - 9, Пламли - 6, Данн - 5, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
Нью-Орлеан Пеликанс: Мисси - 24, Хоукинс - 24, Ривз - 11, Олиник - 11, Браун - 10, Мёрфи - 10, Робинсон-Эрл - 9, Кэйн - 4, Альварадо - 3, Маткович - 2
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Коллинс - 29, Сенсабо - 17, Секстон - 13, Кольер - 11, Филиповски - 11, Мартин - 11, Уильямс - 9, Кесслер - 9, Джордж - 5, Джузэнг - 2, Спрингер, Михайлюк
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Макдэниелс - 20, Шеннон - 17, Гарза - 16, Дивинченцо - 12, Александер-Уолкер - 12, Кларк - 5, Диллингэм - 4, Конли - 3, Инглс, Майнотт, Ньютон, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 28, Кнехт - 8, Винсент - 7, Финни-Смит - 7, Ривз - 6, Гудвин - 6, Хэйс - 5, Джемисон - 5, Вандербилт - 3, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 21, Харден - 18, Данн - 14, Джонс - 8, Богданович - 6, Коффи - 4, Симмонс - 2, Батюм - 2, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Миллз
Видео: Самые титулованные клубы НБА
Комментарии
- 1 марта 2025
-
09:30
-
09:20
-
08:58
-
08:39
-
06:00
-
05:27
-
01:27
-
00:43
-
00:23
-
00:13
-
00:05
- 28 февраля 2025
-
23:29
-
22:40
-
22:10
-
21:20
-
20:52
-
20:26
-
20:18
-
19:57
-
19:09
-
18:41
-
18:20
-
17:48
-
17:37
-
16:58
-
16:47
-
16:11
-
15:58
-
14:59
-
14:49
-
14:23
-
14:12
-
13:13
-
12:54
-
12:27