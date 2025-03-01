В ночь с 28 февраля на 1 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 марта

«Детройт Пистонс» – «Денвер Наггетс» — 119:134.

«Атланта Хоукс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 119:135.

«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» — 116:123.

«Бруклин Нетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:121.

«Майами Хит» – «Индиана Пэйсерс» — 125:120.

«Чикаго Буллз» – «Торонто Рэпторс» — 125:115 OT.

«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Йорк Никс» — 113:114.

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:108.

«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 117:116.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:102.

Видео: Самые титулованные клубы НБА