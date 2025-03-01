Единая лига: расписание на 1 марта

Сегодня, 1 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 1 марта:

12:00 мск. «Енисей» — МБА-МАИ;

13:30 мск. ЦСКА — УНИКС;

14:00 мск. «Зенит» — «Астана;

15:00 мск. «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК Енисей Красноярск Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 27 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед — шесть поражений).