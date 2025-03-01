Единая лига: расписание на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги на 1 марта:
12:00 мск. «Енисей» — МБА-МАИ;
13:30 мск. ЦСКА — УНИКС;
14:00 мск. «Зенит» — «Астана;
15:00 мск. «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 27 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед — шесть поражений).
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