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Тони Джекири высказался о предстоящем матче ЦСКА с УНИКСом

Тони Джекири высказался о предстоящем матче ЦСКА с УНИКСом
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Нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири дал комментарий по поводу предстоящего матча с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед матчем с УНИКСом нет никакого давления из-за четырёх поражений от команд из топ-4 подряд. Это баскетбол. Когда-то эти команды обыгрывают нас, когда-то мы их. Нам просто нужно работать над собой и становиться лучше. Мы уже забыли об этих поражениях и двигаемся дальше. Мы просто пытаемся победить в каждом матче независимо от того, кто нам противостоит. Нам нужно фокусироваться на своей игре», — приводит слова Джекири Legalbet.

Матч ЦСКА и УНИКСа начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

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