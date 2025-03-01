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Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Единая лига ВТБ — ЦСКА — УНИКС: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — УНИКС: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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1 марта, в субботу, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт главный матч тура, проводящийся после пауз на звёздный уикенд и квалификацию Евробаскета-2025, в котором встретятся действующий чемпион турнира, лидер сезона ЦСКА и вице-чемпион 2024 года казанский УНИКС, располагающийся на третьей строчке в нынешнем розыгрыше.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени, а портал «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся также в 13:30. Ссылка на трансляцию доступна ниже.

Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

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