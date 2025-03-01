ЦСКА — УНИКС: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

1 марта, в субботу, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт главный матч тура, проводящийся после пауз на звёздный уикенд и квалификацию Евробаскета-2025, в котором встретятся действующий чемпион турнира, лидер сезона ЦСКА и вице-чемпион 2024 года казанский УНИКС, располагающийся на третьей строчке в нынешнем розыгрыше.

Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени, а портал «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся также в 13:30. Ссылка на трансляцию доступна ниже.

Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ».