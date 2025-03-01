ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча начнётся в 13:30

В субботу, 1 марта, в Единой лиге ВТБ пройдёт центральный матч тура, в котором встретятся действующий чемпион турнира, лидер сезона ЦСКА и вице-чемпион 2024 года казанский УНИКС, располагающийся на третьей строчке в нынешнем розыгрыше. Прямая текстовая трансляция матча начнётся в 13:30 по московскому времени, одновременно с началом игры.

Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.

Армейцы после 32 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 занимают первое место в турнирной таблице, одержав 27 побед при пяти поражениях. У казанских баскетболистов на одну игру больше, а на их счету шесть проигранных матчей, 27 выигранных встреч и третье место в таблице. Между командами расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого 27 побед и пять поражений.