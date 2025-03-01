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Капитан ЦСКА Семён Антонов: мы знаем все слабые стороны УНИКСа

Капитан ЦСКА Семён Антонов: мы знаем все слабые стороны УНИКСа
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов дал комментарий по поводу предстоящего домашнего матча с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В нынешнем чемпионате мы уже дважды встречались с УНИКСом, знаем, как они играют, их сильные и слабые стороны. Так что сейчас всё будет зависеть от нас самих», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 27 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 27 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед — шесть поражений).

Матч ЦСКА и УНИКСа начнётся в 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

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